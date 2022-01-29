«Валенсия» уверена в аренде нападающего «Тоттенхэма»

Испанская «Валенсия» уверена, что завершит сделку по аренде нападающего «Тоттенхэма» Брайана Хиля до конца зимнего трансферного окна. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «Твиттере».
По сведениям источника, стороны проведут очередной раунд переговоров сегодня, 29 января. Они продвигаются и заключение сделки выглядит всё ближе. «Валенсия» будет платить всю зарплату Хилю на период аренды.
Хиль стал игроком «Тоттенхэма» летом 2021 года, перейдя из «Севильи» за € 25 млн. В нынешнем сезоне нападающий в 19 матчах во всех турнирах отдал голевую передачу. Контракт Хиля заканчивается в 2026 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 28 млн.
«Челси» победил «Тоттенхэм» в лондонском дерби:
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