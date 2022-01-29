«Валенсия» уверена в аренде нападающего «Тоттенхэма»

Испанская «Валенсия» уверена, что завершит сделку по аренде нападающего «Тоттенхэма» Брайана Хиля до конца зимнего трансферного окна. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «Твиттере».

По сведениям источника, стороны проведут очередной раунд переговоров сегодня, 29 января. Они продвигаются и заключение сделки выглядит всё ближе. «Валенсия» будет платить всю зарплату Хилю на период аренды.



Хиль стал игроком «Тоттенхэма» летом 2021 года, перейдя из «Севильи» за € 25 млн. В нынешнем сезоне нападающий в 19 матчах во всех турнирах отдал голевую передачу. Контракт Хиля заканчивается в 2026 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 28 млн.

«Челси» победил «Тоттенхэм» в лондонском дерби:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.