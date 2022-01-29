Стало известно, почему в Польше отказались от кандидатуры Андрея Шевченко

Переговоры Польского футбольного союза с 45-летним украинским специалистом Андреем Шевченко о вакантной должности главного тренера национальной сборной не увенчались успехом. Об этом сообщает Przegląd Sportowy и раскрывает подробности данного решения.

Согласно информации источника, загвоздка заключалась в вопросе расторжения контракта украинца с «Дженоа». Стороны не сумели договориться о прекращении действующего договора.

Но это не единственная причина, по которой Шевченко не приедет в Варшаву на презентацию в понедельник. Его дебют пришёлся бы на матч с Россией, ставки на эту встречу огромные, а Шевченко русскоговорящий, и к тому же дружит с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем и часто бывает в Лондоне. Поэтому тема с его назначением была закрыта высокопоставленными лицами.

24 марта сборной Польши предстоит провести полуфинальный стыковой матч со сборной России за выход на чемпионат мира в Катаре.