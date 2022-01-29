Фанаты «Динамо» выступили против оформления Fan ID и посещения матчей под его эгидой
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Объединение болельщиков московского «Динамо» выступило с заявлением по поводу принятия закона о введении паспорта болельщика (Fan ID).
«Считаем, что данная мера избыточна, поскольку безопасность на стадионе может в полной мере соблюдаться с помощью современных технологий, а причины внесудебного отказа на посещение футбола нарушают базовые гражданские права и свободы гарантированные Конституцией РФ», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте болельщиков «Динамо».
Напомним, 17 декабря Госдума РФ приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Он вступает в силу с 1 июня 2022 года. Ранее ряд клубов Российской Премьер-Лиги объявили о бойкоте матчей до отмены закона о введении паспорта болельщика.
Новость по темеФанаты «Уфы» объявили бойкот Fan ID
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