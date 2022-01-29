Малиновский — о стыковом матче ЧМ-2022 с Шотландией: в Глазго будет настоящая битва

Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский поделился ожиданиями от стыкового матча отбора ЧМ-2022 с национальной командой Шотландии.



«Реакция на результаты жеребьёвки была сдержанно-оптимистической. Нам будет непросто. Это плей-офф, и тут нужно пройти двух соперников. Да, не попалась Италия или Португалия, но Шотландия — это не подарок. Далеко не подарок. Я считаю, что в нашем квартете все команды примерно равны.



Сборная Шотландии почти полностью укомплектована футболистами английской Премьер-лиги — тут и добавлять нечего. К тому же мы играем на выезде, и у шотландцев там будет впечатляющая поддержка. Впрочем, у нас есть шансы, мы знаем свою силу.



Сейчас все умеют играть в хороший футбол. Конечно, если они будут действовать под давлением, то начнут подгружать мяч вперёд. Но ежели мы им дадим время для принятия решений, то играть длинными передачами они точно не станут, и у нас могут возникнуть проблемы, поскольку их футболистам, выступающим на таком уровне, долго думать не нужно. В Глазго будет настоящая битва на результат», — приводит слова Малиновского «Команда №1».

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