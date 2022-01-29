Диего Коста может стать игроком «Валенсии»

Бывший нападающий «Атлетико» и «Челси» Диего Коста может подписать контракт с «Валенсией», сообщает спортивный журналист Экрем Конур. Футболист заключит соглашение до конца нынешнего сезона.



Ранее руководство «Салернитаны» отказалось от дальнейших переговоров с экс-форвардом «Атлетико» и «Челси» Диего Костой. В клубе не были уверены в игровой форме и мотивации 33-летнего футболиста.



Последним клубом Косты был «Атлетико Минейро», за который он выступал с августа 2021 года по январь 2022 года. За это время Диего выиграл с командой кубок и чемпионат Бразилии. В 19 матчах футболист забил пять голов и отдал одну голевую передачу.



До января 2021 года испанский нападающий выступал в составе мадридского «Атлетико». Ранее футболист также играл за «Челси», «Райо Вальекано», «Вальядолид», «Альбасете», «Сельту», «Брагу» и «Пенафиел».

Новость по теме «Салернитана» отказалась от идеи подписания контракта с Диего Костой