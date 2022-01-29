«ПСЖ» поддерживает контакт с Рашфордом
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд может продолжить карьеру в чемпионате Франции, сообщает Canal +.
По информации источника, интерес к 24-летнему футболисту проявляет «Пари Сен-Жермен». Руководство парижского клуба поддерживает контакт с Рашфордом и рассчитывает заключить с ним контракт, если команду покинет форвард Килиан Мбаппе. Сам Рашфорд заинтересован в возможном переходе.
Рашфорд — воспитанник «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне нападающий забил 4 гола и отдал 1 голевую передачу в 13 матчах английской Премьер-лиги. Портал Transfermarkt оценивает Рашфорда в € 85 млн.
«Пари Сен-Жермен» в 22 матчах набрал 53 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 сезона-2021/2022.
Новость по теме«Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с Рашфордом
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