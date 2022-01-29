Форвард сборной Италии отказался переходить в «Ньюкасл». Игрок хочет выступать за «Милан»

Нападающий «Торино» и сборной Италии Андреа Белотти отказался переходить в клуб английской Премьер-лиги. В услугах 28-летнего игрока был заинтересован «Ньюкасл», сообщает Football Italia.



По информации источника, «сороки» предлагали форварду контракт с зарплатой в € 7-8 млн за сезон. Тем не менее итальянец не захотел переходить в «Ньюкасл». Подобные условия футболисту предлагал саудовский «Аль-Хиляль», но Белотти не принял и это предложение. Футболист хочет перейти в «Милан».



28-летний Белотти выступает за «Торино» с лета 2015 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне итальянский форвард забил два гола и отдал голевую передачу в девяти матчах чемпионата страны. Transfermarkt оценивает игрока в € 28 млн. Летом 2021 года Белотти в составе национальной сборной стал чемпионом Европы.

Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Лидс» — «Ньюкасл»:

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