Экс-тренера «Легии», обыгравшего «Спартак» в ЛЕ, назначат главным тренером сборной Польши

Президент Польской футбольной ассоциации Цезарий Кулеша рассматривал вариант назначения главным тренером сборной страны экс-наставника «Легии» Чеслав Михневича. В итоге специалист будет назначен на эту должность и будет готовить команду к стыковым матчам к чемпионату мира-2022. Об этом сообщает Meczyki.



Ранее сообщалось, что новым главным тренером сборной Польши вот-вот назначат Адама Навалку, но в последний момент футбольная ассоциация страны изменила выбор в пользу Михневича, который в октябре прошлого года был уволен из «Легии». Именно его команда нанесла поражение «Спартаку» в Москве в 1-м туре группового этапа Лиги Европы (1:0).



Контракт с Михневичем заключат на короткий срок с главной целью в виде выхода на чемпионат мира-2022 года. О назначении специалиста объявят 31 января.

Напомним, в полуфинале стыкового турнира к чемпионату мира в Катаре сборная Польши в гостях сыграет со сборной России 24 марта.