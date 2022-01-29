Экс-тренера «Легии», обыгравшего «Спартак» в ЛЕ, назначат главным тренером сборной Польши

Президент Польской футбольной ассоциации Цезарий Кулеша рассматривал вариант назначения главным тренером сборной страны экс-наставника «Легии» Чеслав Михневича. В итоге специалист будет назначен на эту должность и будет готовить команду к стыковым матчам к чемпионату мира-2022. Об этом сообщает Meczyki.
Ранее сообщалось, что новым главным тренером сборной Польши вот-вот назначат Адама Навалку, но в последний момент футбольная ассоциация страны изменила выбор в пользу Михневича, который в октябре прошлого года был уволен из «Легии». Именно его команда нанесла поражение «Спартаку» в Москве в 1-м туре группового этапа Лиги Европы (1:0).
Контракт с Михневичем заключат на короткий срок с главной целью в виде выхода на чемпионат мира-2022 года. О назначении специалиста объявят 31 января.
Напомним, в полуфинале стыкового турнира к чемпионату мира в Катаре сборная Польши в гостях сыграет со сборной России 24 марта.
- 29 января 2022
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