Моуринью хочет видеть в «Роме» полузащитника «ПСЖ»
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Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Данилу Перейра может перейти в «Рому», сообщает Le10Sport.
В услугах 30-летнего португальского футболиста заинтересован главный тренер римского клуба Жозе Моуринью. Данилу может перейти в «Рому» на правах аренды.
La Gazzetta dello Sport при этом отмечает, что «волки» хотят арендовать Перейру с правом выкупа.
В нынешнем сезоне Данилу принял участие в 21 матче за «ПСЖ» во всех турнирах и забил два мяча. Его контракт с парижским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Португалец перешёл в «ПСЖ» из «Порту» на правах аренды в 2020 году, а летом прошлого года французский клуб выкупил футболиста. Transfermarkt оценивает Данилу в € 14 млн.
На счету Перейры 55 матчей и 2 гола за сборную Португалии.
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