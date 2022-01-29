«Атлетико» заблокировал переход Мораты в «Барселону»

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората, арендованный у мадридского «Атлетико», доиграет сезон в итальянской команде. «Матрасники» отказались отпускать футболиста в «Барселону». Об этом сообщает Diario Sport.

«Ювентус» не собирается выкупать 29-летнего футболиста за € 35 млн — именно эта сумма прописана в договоре между командами. Однако они не собираются отпускать Морату на полгода раньше, даже с учётом подписания Душана Влаховича из «Фиорентины».



Агент Мораты пытался договориться о переходе своего клиента в «Барселону» в январе, но «Атлетико» не собирается укреплять соперника по чемпионату Испании.

В нынешнем сезоне Мората в 29 матчах забил восемь голов и отдал пять голевых передач.

«Барселона» обыграла «Алавес» благодаря голу в концовке:

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