«Атлетико» заблокировал переход Мораты в «Барселону»

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората, арендованный у мадридского «Атлетико», доиграет сезон в итальянской команде. «Матрасники» отказались отпускать футболиста в «Барселону». Об этом сообщает Diario Sport.
«Ювентус» не собирается выкупать 29-летнего футболиста за € 35 млн — именно эта сумма прописана в договоре между командами. Однако они не собираются отпускать Морату на полгода раньше, даже с учётом подписания Душана Влаховича из «Фиорентины».
Агент Мораты пытался договориться о переходе своего клиента в «Барселону» в январе, но «Атлетико» не собирается укреплять соперника по чемпионату Испании.
В нынешнем сезоне Мората в 29 матчах забил восемь голов и отдал пять голевых передач.
«Барселона» обыграла «Алавес» благодаря голу в концовке:
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