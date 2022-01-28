Траоре: очень рад вернуться в «Барселону»

Нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре, прошедший медицинское обследование для «Барселоны», поделился эмоциями от возвращения в испанскую команду.
«Я очень рад вернуться в «Барселону», — приводит слова футболиста tvcat3.
Ранее сообщалось, что каталонский клуб будет полностью выплачивать футболисту зарплату на период возможной аренды. В сделку будет включено необязательное право выкупа 26-летнего футболиста в конце аренды в размере € 30 млн.
Траоре — воспитанник «Барселоны». Нападающий находился в структуре клуба с 2004 по 2015 год, проведя за основную команду сине-гранатовых четыре матча и забив один гол.
Испанец перешёл в «Вулверхэмптон» из «Мидлсбро» в 2018 году. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.
«Барселона» обыграла «Алавес» благодаря голу в концовке:
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