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Адама Траоре — лучший дриблер АПЛ начиная с сезона-2018/2019

Адама Траоре — лучший дриблер АПЛ начиная с сезона-2018/2019
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Испанский нападающий «Вулверхэмптона» Адама Траоре, присоединившийся к «Барселоне» на правах аренды, является лучшим дриблером английской Премьер-лиги за последние 3,5 года. Об этом сообщает в «Твиттере» OptaJose.

С лета 2018 года, когда Траоре перешёл в английский клуб, он совершил 697 попыток обвести соперников – 484 (69%) из них оказались удачными. Это лучший показатель среди всех игроков чемпионата Англии за отведённый отрезок времени.

Также Траоре создал в АПЛ 40 голевых моментов после успешных обводок, что на 15 больше, чем у ближайших преследователей.

Траоре — воспитанник «Барселоны». Нападающий находился в структуре клуба с 2004 по 2015 год, проведя за основную команду сине-гранатовых четыре матча и забив один гол.

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