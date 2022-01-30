Семья Гарета Бэйла призвала форварда покинуть «Реал» летом

Семья и друзья нападающего мадридского «Реала» Гарета Бэйла призвали футболиста покинуть клуб этим летом, сообщает Marca.

При этом сообщается, что семья и друзья валлийца хотят, чтоб Бэйл ушёл из «Реала» на своих условиях. Его семья считает, что он не может просто молча покинуть «Реал», как если бы он был обычным игроком. Он должен уйти как человек, который добился всего с испанским грандом.

Ранее сообщалось, что Бэйл может завершить игровую карьеру в конце нынешнего сезона. Руководство «сливочных» не собирается продлевать контракт с футболистом. Если же сборная Уэльса, за которую выступает игрок, попадёт на чемпионат мира 2022 года в Катаре, то Бэйл будет искать себе новый клуб, чтобы подготовиться к международному турниру.

Контракт Бэйла с «Реалом» истекает летом 2022 года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании форвард принял участие в 3 матчах, в которых забил 1 гол.