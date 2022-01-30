Скандально прерванный матч «Лион» — «Марсель» будет переигран 1 февраля
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Скандально прерванный матч 14-го тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Марселем» будет переигран 1 февраля.
Напомним, матч был прерван уже через две минуты после начала. Арбитр остановил игру из-за поведения болельщиков. Фанаты «Лиона» бросили в полузащитника «Марселя» Димитри Пайета бутылку. Она попала в голову футболисту. Это произошло в тот момент, когда Пайет шёл подавать угловой.
На данный момент «Марсель» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 40 очков. От лидирующего «Пари Сен-Жермен» команда отстает на 13 очков.
«Лион», в свою очередь, находится на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 31 очко после 21 игры.
Напомним, ранее «Марсель» объявил о трансфере футболиста «Спартака» Жиго.
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