«Корону не снимает, ходит и трясёт своей пятой точкой». Ахметов пошутил над Зайнутдиновым

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов рассказал, как проходят тренировочные зимние сборы, а также подшутил над одноклубником и другом Бактиёром Зайнутдиновым за курьёзный гол в матче 9-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (2:0). Напомним, Зайнутдинов забил гол «пятой точкой».

«Мне подарили PlayStation 5, но я в неё вообще не играю. Не любитель, меня это не интересует — ни «стрелялки», ни FIFA. Коран читаю, совершаю молитву пять раз в день. В основном восстанавливаюсь, это очень важно на сборах. Общаемся с ребятами, в свободное время — с родными, вечером можно посмотреть сериал, сходить поесть фруктики.

Не хватает только друга Зайнутдинова, есть такое. То он один, то теперь я. Никак не можем наладить взаимопонимание. Ничего, скоро воссоединимся и будем жечь (смеётся). Мы живём в соседних номерах, и Баха всегда очень рано встаёт, а я, наоборот, люблю поспать (улыбается). На завтраке он самый первый, это его особенность. В этом мы вообще не совпадаем. В быту я люблю всё делать не спеша — поспать, пообедать. А Баха постоянно торопится не пойми куда (улыбается).

Поймал ли Бактиёр «звезду» после гола «Нижнему Новгороду»? Вообще корону не снимает, только ходит и трясёт своей пятой точкой (смеётся). Может, ему надо застраховать это место? Как Джей Ло? (смеётся). Да, надо бы, раз это такая ценность», — приводит слова Ахметова официальный сайт ЦСКА.