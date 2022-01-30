«Корону не снимает, ходит и трясёт своей пятой точкой». Ахметов пошутил над Зайнутдиновым

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов рассказал, как проходят тренировочные зимние сборы, а также подшутил над одноклубником и другом Бактиёром Зайнутдиновым за курьёзный гол в матче 9-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (2:0). Напомним, Зайнутдинов забил гол «пятой точкой».
«Мне подарили PlayStation 5, но я в неё вообще не играю. Не любитель, меня это не интересует — ни «стрелялки», ни FIFA. Коран читаю, совершаю молитву пять раз в день. В основном восстанавливаюсь, это очень важно на сборах. Общаемся с ребятами, в свободное время — с родными, вечером можно посмотреть сериал, сходить поесть фруктики.
Не хватает только друга Зайнутдинова, есть такое. То он один, то теперь я. Никак не можем наладить взаимопонимание. Ничего, скоро воссоединимся и будем жечь (смеётся). Мы живём в соседних номерах, и Баха всегда очень рано встаёт, а я, наоборот, люблю поспать (улыбается). На завтраке он самый первый, это его особенность. В этом мы вообще не совпадаем. В быту я люблю всё делать не спеша — поспать, пообедать. А Баха постоянно торопится не пойми куда (улыбается).
Поймал ли Бактиёр «звезду» после гола «Нижнему Новгороду»? Вообще корону не снимает, только ходит и трясёт своей пятой точкой (смеётся). Может, ему надо застраховать это место? Как Джей Ло? (смеётся). Да, надо бы, раз это такая ценность», — приводит слова Ахметова официальный сайт ЦСКА.
- 30 января 2022
-
13:18
-
13:17
-
12:59
-
12:44
-
12:37
-
12:31
-
12:14
-
11:57
-
11:56
-
11:47
-
11:37
-
11:21
-
11:10
-
11:00
-
10:47
-
10:30
-
10:26
-
09:52
-
09:42
-
09:30
-
09:30
-
08:56
-
08:17
-
07:26
-
06:35
-
06:33
-
03:55
-
02:52
-
02:39
-
02:21
-
02:20
-
01:54
-
01:47
-
01:23
-
01:15