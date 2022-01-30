Донни ван де Бек перейдёт в «Эвертон» в ближайшее время

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов Донни ван де Бек продолжит карьеру в «Эвертоне», сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».



По информации источника, сделка будет закрыта в ближайшее время. «Эвертон» арендует 24-летнего нидерландского футболиста и будет выплачивать ему зарплату в полном размере до июня. Ранее сообщалось, что взять ван де Бека в аренду хочет как «Эвертон», так и «Кристал Пэлас».



В нынешнем сезоне ван де Бек сыграл в 14 матчах за манчестерскую команду во всех турнирах и отметился только одним голом. Нидерландский полузащитник выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2020 года, куда перешёл из «Аякса» за € 39 млн. Контракт ван де Бека рассчитан до июня 2025 года.