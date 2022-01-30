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«Зенит» объявил об уходе Азмуна в «Байер»

«Зенит» объявил об уходе Азмуна в «Байер»
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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун официально стал игроком «Байера» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает пресс-служба российского клуба в «Телеграме».

«Сердар Азмун покидает Петербург. Футбольные клубы «Зенит» и «Байер» достигли соглашения о переходе иранского нападающего в команду из Леверкузена в зимнее трансферное окно.

Футбольный клуб «Зенит» благодарит Сердара Азмуна за невероятную результативность, радость от наших общих побед, любовь к сине-бело-голубым и его болельщикам! Спасибо за всё, Сердар!» — сказано в заявлении пресс-службы «Зенита».

Напомним, ранее иранский нападающий согласовал с леверкузенским клубом предварительное соглашение, которое должно было вступить в силу летом 2022 года.

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Источник: Азмун разорвёт контракт с «Зенитом»
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