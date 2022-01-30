«Челси» заинтересован в подписании нападающего «Лидса»

Нападающий «Лидс Юнайтед» Рафинья может сменить команду. В услугах 25-летнего игрока заинтересован «Челси», сообщает Daily Mail.
По информации источника, синие хотят подписать бразильца во время летнего трансферного окна. Помимо «Челси», за футболистом следит «Вест Хэм Юнайтед».
25-летний Рафинья выступает в составе «Лидса» с октября 2020 года, перейдя из французского «Ренна» за € 18,6 млн. Ранее бразильский футболист также играл за португальские клубы «Спортинг» и «Виторию Гимарайнш», а также бразильский «Авай».
В нынешнем сезоне Рафинья в 19 матчах английской Премьер-лиги забил восемь голов и отдал две голевые передачи. Контракт бразильского футболиста истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает Рафинью в € 40 млн.
«Ньюкасл» обыграл на выезде «Лидс»:
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