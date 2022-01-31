Тикнизян: я бы хотел сыграть в одной команде с Роналду

Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал, с кем хотел бы сыграть в одной команде.

«Я бы хотел сыграть в одной команде с Роналду, просто хотя бы один день посмотреть на то, чем человек питается, как он восстанавливается, как он тренируется, что он делает. А сыграть против… против многих бы хотел сыграть. Ну давайте назову Мбаппе. Просто сравнить, насколько он быстрее. Понятное дело, что разница будет космическая, но просто посмотреть на его бешеную скорость, понять, насколько далеко он ушёл», — приводит слова Тикнизяна официальный сайт «Локомотива».

Тикнизян перешёл в «Локомотив» летом 2021 года из ЦСКА. Контрактное соглашение игрока с «железнодорожниками» рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне чемпионата России Тикнизян принял участие в 11 матчах и не отметился результативными действиями.