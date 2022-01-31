Рыков: у Шалимова такая манера — не общаться с игроками

Бывший защитник «Урала» Владимир Рыков рассказал о взаимоотношениях главного тренера клуба Игоря Шалимова с игроками.
«Могу сказать так: контакта нет точно. Может, у Шалимова такая манера — не общаться с игроками. Я спрашивал у ребят, которые работали с Игорем Михайловичем: что же это за тренер такой? И в процентном соотношении 70 на 30 мне отвечали, что это странный человек, который сам себе на уме. Приехал без своего штаба еще. Сейчас, может, сработался с другими специалистами. Меня уже нет в команде.
Странный ли тренер Шалимов? Не очень понимаю, что значит «странный», но мне кажется, что за всю свою длинную карьеру я таких методов работы не встречал. Для Игоря Михайловича важно свое я. Я выигрываю, а вот игроки проигрывают! Мне это так показалось», — приводит слова Рыкова «Спорт-экспресс».
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