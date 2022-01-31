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Роман Яремчук может стать игроком «Эвертона»

Роман Яремчук может стать игроком «Эвертона»
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Украинский нападающий «Бенфики» Роман Яремчук может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге, сообщает Correio da Manhã.

По информации источника, в услугах 26-летнего футболиста заинтересован «Эвертон». Португальский клуб рассчитывает получить за трансфер Яремчука € 17 млн. Зимнее трансферное окно в Англии закрывается сегодня, 31 января, поэтому стороны должны согласовать и закрыть сделку до конца дня, чтобы переход состоялся.

Яремчук стал игроком «Бенфики» летом 2021 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 13 матчах чемпионата Португалии, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи. Ранее форвард выступал за киевское «Динамо», «Александрию» и «Гент». С 2018 года Яремчук вызывается в сборную Украины.

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