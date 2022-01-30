Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов может перейти в «Венецию»
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Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов может продолжить карьеру в итальянской Серии А. В услугах 23-летнего россиянина заинтересована «Венеция», информирует Tuttomercatoweb.
Согласно сведениям источника, «Венеция» хочет усилить свою линию нападения в зимнее трансферное окно. Приоритетной трансферной целью клуба был Джанлука Лападула из «Беневенто», но сделка по нему сорвалась. Теперь «Венеция» переключила своё внимание на Чалова из ЦСКА.
В сезоне-2021/2022 Фёдор провёл за ЦСКА 18 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач. Действующий контракт 23-летнего футболиста с армейцами рассчитан до лета 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Фёдора Чалова в € 8,5 млн.
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