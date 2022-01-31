Источник: Килиан Мбаппе будет получать в «Реале» € 50 млн в год
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе перейдёт в «Реал» летом, сообщает Bild.
По информации источника, 23-летний французский футболист согласовал условия контракта с испанским клубом. Мбаппе перейдёт в мадридский «Реал» на правах свободного агента и будет получать зарплату в размере € 50 млн за сезон — больше, чем любой другой футболист мира.
Напомним, Мбаппе перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Монако» в 2017 году. В нынешнем сезоне французский форвард сыграл в 20 матчах чемпионата Франции, забил 10 голов и отдал 9 результативных передач. Действующее соглашение Мбаппе с «Пари Сен-Жермен» рассчитано до конца сезона-2021/2022. С 2017 года нападающий вызывается в национальную команду Франции.
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