Источник: Килиан Мбаппе будет получать в «Реале» € 50 млн в год

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе перейдёт в «Реал» летом, сообщает Bild.



По информации источника, 23-летний французский футболист согласовал условия контракта с испанским клубом. Мбаппе перейдёт в мадридский «Реал» на правах свободного агента и будет получать зарплату в размере € 50 млн за сезон — больше, чем любой другой футболист мира.

Напомним, Мбаппе перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Монако» в 2017 году. В нынешнем сезоне французский форвард сыграл в 20 матчах чемпионата Франции, забил 10 голов и отдал 9 результативных передач. Действующее соглашение Мбаппе с «Пари Сен-Жермен» рассчитано до конца сезона-2021/2022. С 2017 года нападающий вызывается в национальную команду Франции.