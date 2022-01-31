Источник: форвард «Спартака» Понсе прибыл в расположение «Эльче»

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе прибыл в расположение «Эльче», информирует Cadena Ser. В ближайшее время игрок должен подписать контракт с испанским клубом.

Ранее СМИ сообщали, что аргентинец присоединится к «Эльче» на правах аренды с правом выкупа.

Напомним, интерес к форварду «Спартака» также проявляют «Дженоа» и «Венеция». Итальянские клубы хотят усилить атаку в зимнее трансферное окно, и аргентинский футболист — один из рассматриваемых вариантов.

Контракт Понсе со «Спартаком» рассчитан до 2024 года. В октябре 24-летний аргентинец успешно перенёс операцию на колене и пропустил концовку года. Он получил травму мениска в игре с «Наполи» (3:2) в Лиге Европы, покинув поле в первом тайме после столкновения с защитником соперника Костасом Маноласом. Понсе должен вернуться в строй к началу второй половины сезона.