Источник: форвард «Спартака» Понсе прибыл в расположение «Эльче»

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе прибыл в расположение «Эльче», информирует Cadena Ser. В ближайшее время игрок должен подписать контракт с испанским клубом.
Ранее СМИ сообщали, что аргентинец присоединится к «Эльче» на правах аренды с правом выкупа.
Напомним, интерес к форварду «Спартака» также проявляют «Дженоа» и «Венеция». Итальянские клубы хотят усилить атаку в зимнее трансферное окно, и аргентинский футболист — один из рассматриваемых вариантов.
Контракт Понсе со «Спартаком» рассчитан до 2024 года. В октябре 24-летний аргентинец успешно перенёс операцию на колене и пропустил концовку года. Он получил травму мениска в игре с «Наполи» (3:2) в Лиге Европы, покинув поле в первом тайме после столкновения с защитником соперника Костасом Маноласом. Понсе должен вернуться в строй к началу второй половины сезона.
- 31 января 2022
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