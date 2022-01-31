«Химки» отдали своего нападающего в аренду немецкому «Падерборну»

Нападающий «Химок» Кемаль Адеми продолжит карьеру в Германии. Швейцарский форвард красно-чёрных перешёл в «Падерборн», выступающий во второй Бундеслиге, информирует официальный сайт клуба.

Кемаль перебрался в «Падерборн» на правах аренды до конца нынешнего сезона. О наличии опции полноценного выкупа Адеми не сообщается.

Напомним, Адеми пополнил состав «Химок» в августе 2021 года, перейдя из турецкого «Фенербахче» за € 800 тыс. Сейчас интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего швейцарского нападающего в € 1,2 млн.

В нынешнем сезоне Кемаль Адеми провёл за «Химки» 12 матчей в Российской Премьер-Лиге, отметившись в них одним забитым мячом и двумя результативными передачами.