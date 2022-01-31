Эджуке рассказал о забавном автоголе Языджи на тренировке ЦСКА

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке рассказал о забавном автоголе новичка армейцев Юсуфа Языджи во время двусторонки на одной из тренировок.

«Это было очень забавно. Заруба в тот момент разгорелась приличная, все понимали, что проигрывать нельзя — тренеры сказали, что проигравшая команда оплачивает победителям ужин в ресторане (смеётся). Я и не понял, как это произошло: я просто закрутил мяч, подавая с углового, а Юсуф срезал его в угол.

В итоге моя команда проиграла по серии пенальти, потому что нам не засчитали гол, который мы забили до этого. Ну ладно, теперь ничего не поделаешь (улыбается).

Акинфеев после этого эпизода назвал меня африканским шаманом? Ах, вот в чём дело. Я приехал, и начались странные вещи? (смеётся). Тогда этот эпизод ещё более забавный, чем я думал. Все эти шутки… Всё-таки здорово быть здесь (улыбается)», — приводит слова Эджуке официальный сайт ЦСКА.