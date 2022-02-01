Бохинен – о переходе из ЦСКА в «Салернитану»: очень рад и взволнован этой возможностью

22-летний норвежский полузащитник московского ЦСКА Эмиль Бохинен, перешедший на правах аренды в клуб чемпионата Италии – «Салернитану», прокомментировал это событие в социальных сетях.
«Очень рад и взволнован этой возможностью», — гласит подпись Бохинена к публикации в «Инстаграме» с фотографиями в форме «Салернитаны».
Напомним, Бохинен — воспитанник «Стабека». На взрослом уровне полузащитник дебютировал за клуб в 2015 году. С тех пор Бохинен провёл 92 встречи в составе команды, забил 11 голов и отдал 10 результативных передач. Контракт игрока со «Стабеком» был рассчитан до лета 2022 года, однако в феврале 2021-го футболист перебрался в московский ЦСКА. Transfermarkt оценивает игрока в € 1,2 млн.
В нынешнем сезоне Бохинен провёл за ЦСКА 10 матчей во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами.
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