Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос возобновит карьеру футболиста на один матч, информирует BBC. Бразилец проведёт игру за команду «Булл ин Барн Юнайтед» в Пивной лиге Англии – любительском соревновании, участниками которого являются команды, спонсируемые местными барами и пабами.

Клуб «Булл ин Барн Юнайтед» победил в конкурсе «Трансфер мечты» от eBay. Суть розыгрыша такова: клубы платят по 5 фунтов за участие, а команда, побеждающая в конкурсе, получает профессионального футболиста на один матч. Оформлением сделки занимается eBay.

Таким образом, можно констатировать факт, что «Булл ин Барн Юнайтед» оформил трансфер легенды мирового футбола всего за 5 фунтов. Роберто Карлос выйдет на поле на замену, эта деталь уже согласована.

Примечательно, что все средства, вырученные от розыгрыша «Трансфер мечты», были направлены на благотворительность.

Напомним, Роберто Карлос в ходе своей карьеры выступал за «Интер», «Реал», «Фенербахче», «Анжи» и ряд бразильских клубов. В чемпионате России Роберто Карлос провёл за «Анжи» 25 матчей. Был временным помощником исполняющего обязанности главного тренера команды. В 2012 году был назначен директором команды. Профессиональную карьеру игрока бразилец завершил в январе 2016 года.