Лапорта: мы сократили зарплатный фонд «Барселоны» на € 159 млн
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о работе клуба по стабилизации финансовой ситуации.
«Зарплатный фонд сократился на € 159 млн. Я хочу облегчить жизнь работникам клуба. Нам предстоит многое сделать. Мы видим ситуацию на рынке: когда другие клубы хотят подписать наших игроков, они отступают, видя зарплату», — цитирует Лапорту Marca.
В ближайшее время «Барселона» должна оформить трансфер форварда Пьер-Эмерика Обамеянга. Накануне 32-летний форвард расторг контракт с «Арсеналом». Он должен присоединиться к сине-гранатовым на правах свободного агента.
Отмечается, что футболист уже прошёл все необходимые медицинские тесты, а его переход не обязательно было регистрировать в последний день трансферного окна.
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