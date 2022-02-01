«Челси» хочет летом бесплатно подписать Усмана Дембеле

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах 24-летнего игрока заинтересован «Челси», сообщает Sky Sports.



«Аристократы» делали запрос о трансфере француза в последний день трансферного окна, однако им не удалось подписать футболиста.



Отмечается, что «Челси» всё ещё хочет подписать форварда, когда игрок станет свободным агентом.



Дембеле отказался продлить истекающее летом соглашение с «Барселоной», так как его не устроили условия, которые предложил клуб. Главный тренер каталонцев Хави заявил, что либо Дембеле продлит контракт, либо его придётся продать.



В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в шести матчах испанской Примеры и отдал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в € 30 млн.

Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Алавес» — «Барселона»:

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