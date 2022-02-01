Лапорта: мы думаем, что у Дембеле есть договорённость с другим клубом

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о ситуации с атакующим полузащитником Усманом Дембеле, контракт с которым истекает ближайшим летом.

«Мы предлагали ему продлить контракт, это было очень хорошее предложение. Он отклонил его по финансовым причинам, так как хотел получать больше. Ситуация зашла в тупик, его агент занял позицию, но ничего не говорил. Мы сделали всё возможное.



Мы представили ему два предложения от других клубов, хорошие предложения. Мы очень удивлены, что он их отклонил. Последнее предложение было из Англии, но он отказался и решил остаться [в «Барселоне»] ещё на шесть месяцев.



Его трудно понять. Мы думаем, что у Дембеле есть договорённость с другим клубом», – приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне Дембеле принял участие в шести матчах испанской Примеры и отдал две результативные передачи.