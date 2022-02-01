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Бывший игрок «Динамо» Владимир Рыков стал игроком «Родины»

Бывший игрок «Динамо» Владимир Рыков стал игроком «Родины»
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Бывший защитник московского «Динамо» и екатеринбургского «Урала» Владимир Рыков стал футболистом «Родины».

«Такую новость нужно подавать горячей. Креатив потом, а пока ловите бомбу», — говорится в сообщении клуба, опубликованном в «Твиттере».

В команду из Екатеринбурга Владимир перешёл в августе 2020 года. В составе «шмелей» Владимир провёл 27 матчей. Ранее «Урал» объявил о подписании 26-летнего полузащитника «Нефтехимика» Александра Юшина. Вчера сербский защитник Доминик Динга вернулся в «Урал». Доминик пришёл в команду в апреле 2016 года и практически сразу закрепился в основном составе. В период с 2016 по 2018 год он провёл за команду 29 матчей.

На момент зимней паузы «Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице Российский Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Екатеринбуржцы набрали 19 очков в 18 матчах.

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