Бывший игрок «Динамо» Владимир Рыков стал игроком «Родины»

Бывший защитник московского «Динамо» и екатеринбургского «Урала» Владимир Рыков стал футболистом «Родины».

«Такую новость нужно подавать горячей. Креатив потом, а пока ловите бомбу», — говорится в сообщении клуба, опубликованном в «Твиттере».

В команду из Екатеринбурга Владимир перешёл в августе 2020 года. В составе «шмелей» Владимир провёл 27 матчей. Ранее «Урал» объявил о подписании 26-летнего полузащитника «Нефтехимика» Александра Юшина. Вчера сербский защитник Доминик Динга вернулся в «Урал». Доминик пришёл в команду в апреле 2016 года и практически сразу закрепился в основном составе. В период с 2016 по 2018 год он провёл за команду 29 матчей.



На момент зимней паузы «Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице Российский Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Екатеринбуржцы набрали 19 очков в 18 матчах.