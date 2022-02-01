Дембеле больше не сыграет за «Барселону». Клуб рассчитывает разорвать контракт с игроком

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле больше не сыграет за клуб из-за того, что он отказался продлевать соглашение с сине-гранатовыми и не перешёл в другую команду во время зимнего трансферного окна, сообщает AS.



По информации источника, «Барса» хочет расторгнуть контракт с игроком по взаимной договорённости. Если Дембеле согласится, он станет свободным агентом и каталонцы будут платить ему часть зарплаты до тех пор, пока футболист не найдёт новый клуб.



В случае если Дембеле откажется разрывать соглашение с «Барсой», клуб сможет сделать это в одностороннем порядке. Каталонцам придётся выплатить французу всю зарплату до 30 июня.



Напомним, контракт Усмана истекает ближайшим летом. В январское трансферное окно «Барселона» хотела продать Дембеле, но не нашла вариантов. Футболист отклонил несколько предложений сине-гранатовых о продлении контракта. Главный тренер каталонцев Хави ранее заявил, что либо Усман продлит контракт, либо не будет играть.



В нынешнем сезоне Дембеле принял участие в шести матчах испанской Примеры и отдал две результативные передачи.

Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Алавес» — «Барселона»:

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