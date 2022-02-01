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«Челси» подписал форварда «Чарльтона», выступающего в третьем английском дивизионе

«Челси» подписал форварда «Чарльтона», выступающего в третьем английском дивизионе
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Нападающий «Чарльтон Атлетик» Мэйсон Берстоу перешёл в лондонский «Челси», сообщает официальный сайт «аристократов».

Остаток сезона 18-летний форвард проведёт на правах аренды в «Чарльтоне». Берстоу является воспитанником «красных дроздов».

В нынешнем сезоне нападающий сыграл в 14 матчах во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

После 28 сыгранных туров «Чарльтон Атлетик» располагается на 14-м месте в Лиге 1, в третьем по силе английском дивизионе, имея в своём активе 36 очков.

За 24 матча в АПЛ «Челси» набрал 47 очков. Подопечные Томаса Тухеля находятся на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Челси» — «Тоттенхэм»:

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