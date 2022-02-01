Усман Дембеле отказался разрывать контракт с «Барселоной» по взаимной договорённости

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле отказался расторгнуть контракт с клубом, сообщает Marca.
По информации источника, француз не захотел разрывать соглашение с каталонцами по взаимной договорённости. Если бы Дембеле согласился, он стал бы свободным агентом и каталонцам пришлось бы платить ему часть зарплаты до тех пор, пока футболист не нашёл бы новый клуб.
Ранее стало известно, что в случае, если Дембеле откажется разрывать соглашение с «Барсой», клуб сможет сделать это в одностороннем порядке. Каталонцам придётся выплатить французу всю зарплату до 30 июня.
Напомним, контракт Усмана истекает ближайшим летом. В январское трансферное окно «Барселона» хотела продать Дембеле, но не нашла вариантов. Футболист отклонил несколько предложений сине-гранатовых о продлении контракта. Главный тренер каталонцев Хави ранее заявил, что либо Усман продлит контракт, либо не будет играть.
В нынешнем сезоне Дембеле принял участие в шести матчах испанской Примеры и отдал две результативные передачи.
Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Алавес» — «Барселона»:
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