Штефан Лихтштайнер станет главным тренером молодёжного «Базеля»

Бывший защитник «Ювентуса» и Швейцарии Штефан Лихтштайнер со следующего сезона будет тренером молодёжного «Базеля». Об этом сообщает пресс-служба швейцарского клуба.

До лета бывший футболист будет работать с составом клуба до 15 лет. Сегодня нападающий ЦСКА Фёдор Чалов стал футболистом «Базеля».

В сезоне-2021/2022 Фёдор Чалов провёл за московских армейцев 18 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач. Действующий контракт 23-летнего футболиста с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Фёдора Чалова в € 8,5 млн.



Напомним, «Базель» идёт на втором месте в швейцарской Суперлиге. В своей группе Лиги конференций —2021/2022 команда заняла первое место.