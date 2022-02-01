Кейн обратился к Алли, перешедшему из «Тоттенхэма» в «Эвертон»

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн обратился к полузащитнику Деле Алли, перешедшему в «Эвертон».



«Удачи тебе на новом месте, Деле. У нас было много хороших моментов за семь лет. Спасибо за всё то, что ты дал мне и клубу. До скорой встречи», — написал Кейн в «Твиттере».



Ранее стало известно, что это бесплатный переход. При этом «Тоттенхэм» получит € 12 млн после 20 матчей Алли в составе «Эвертона», а ещё € 35-40 млн будут выплачены после достижения иных целей игроком или командой.



Алли перешёл в «Тоттенхэм» из «МК Донс» в феврале 2015 года. За лондонскую команду полузащитник провёл 269 матчей, в которых забил 67 голов и отдал 61 голевую передачу. В нынешнем сезоне Деле стал автором двух голов и одной результативной передачи в 18 матчах во всех турнирах.

Видео гола Деле Алли в матче с «Вулверхэмптоном»:

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