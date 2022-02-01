Пеллегрини: остался бы на подольше в «Реале». Роналду — лучший игрок, с которым я работал

Главный тренер «Бетиса» Мануэль Пеллегрини высказался о периоде своей работы в мадридском «Реале». Чилиец возглавлял «сливочных» с 2009 по 2010 год.



«Я бы с удовольствием остался на подольше в «Реале». В тех командах, в которых я работал, всегда были очень хорошие игроки. Самым сильным игроком, которого я тренировал, был Криштиану Роналду», — цитирует Пеллегрини Mundo Deportivo.



За время своей тренерской карьеры Пеллегрини был главным тренером «Манчестер Сити», «Реала», «Малаги», «Вест Хэм Юнайтед», «Вильярреала», «Ривер Плейт» и других команд.



В декабре «Бетис» продлил контракт с Пеллегрини до 2025 года. Чилиец возглавил зелёно-белых в 2020 году. В первом сезоне под руководством Пеллегрини команда заняла 6-е место в Примере.

Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Реал» — «Эльче»:

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