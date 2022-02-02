Тухель о клубном ЧМ: возможность выиграть потрясающий кубок, это не происходит каждый день

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от предстоящего клубного чемпионата мира, где лондонская команда сыграет как победитель Лиги чемпионов.

«Я должен сказать, что, когда ты участвуешь в этом турнире, ты очень возбуждён и волнуешься. Когда ты не принимаешь в нём участие, этот турнир не особенно привлекает твоё внимание и не особенно ценится. Возможно, это отношение в Европе или лично у меня. Но когда ты принимаешь участие, ты начинаешь планировать, видишь, как игры приближаются, что уже не за горами борьба, и это волнует.

Это возможность выиграть потрясающий кубок, и такое не происходит каждый день. Мы сделаем всё, чтобы добиться этого», — приводит слова Тухеля пресс-служба «Челси».