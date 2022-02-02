«Урал» продлил контракт с капитаном Кулаковым

«Урал» на официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Денисом Кулаковым.

Срок действия прежнего соглашения истекал летом 2022 года. Теперь договор продлён до лета 2023 года.

«Капитан нашей команды остаётся в Екатеринбурге ещё как минимум на полтора года! В составе «Урала» Денис выступает уже шесть с половиной лет. Для всех болельщиков и сотрудников клуба он уже давно стал своим человеком. А 20 ноября 2021 года Кулаков провёл 200-й матч за нашу команду!



Желаем Денису футбольного долголетия, оставаться лучшим на своей позиции в РПЛ, а также обходиться без травм!» — говорится в сообщении на официальном сайте «Урала».

«Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице российского чемпионата после 18 туров.