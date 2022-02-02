Защитник «Ротора» Мартынов рассказал о подготовке к возобновлению сезона

Защитник «Ротора» Илья Мартынов поделился впечатлениями от побед своей команды в контрольных матчах на сборе в Турции, а также рассказал о подготовке ко второй половине чемпионата ФНЛ.
«Готовимся к весенней части чемпионата в рабочем режиме. Накануне сыграли контрольный матч с казахской командой «Акжайык». Выиграли эту встречу 2:1, хотя пропустили первыми, но проявили характер и добились победы. Получился великолепный спарринг, в котором была возможность проверить свои силы. До этого была ещё одна игра с болгарским «Хебаром». Там тоже одержали победу 4:2. Понятно, что это товарищеские матчи, но позитивные эмоции в любом случае присутствуют. Для нас это важно сейчас, потому что настраиваемся на хорошее выступление весной.
Серьёзно готовимся под руководством нового тренерского штаба. В первой части первенства мы сыграли ниже своих возможностей. Можно сказать, находимся в долгу перед болельщиками. Поэтому весной обязаны сделать всё, чтобы исправить ситуацию и порадовать их», — сказал Мартынов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 2 февраля 2022
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