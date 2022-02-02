Корниленко: надеемся, что в «Крыльях» у Игнатьева всё получится. Ване есть что доказывать

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал переход в команду на правах аренды форварда «Рубина» Ивана Игнатьева.

«Иван Игнатьев – молодой талантливый нападающий. В последнее время ему не удавалось реализовать свой потенциал, но мы знаем его возможности и надеемся, что в «Крыльях» у него всё получится. Ване есть что доказывать. Он подходит под стилистику нашей игры. Мы довольны, что наша команда пополнилась качественным футболистом», – цитирует Корниленко сайт «Крыльев».

Игнатьев является воспитанником «Краснодара». Футболист пополнил состав «Рубина» в 2020 году. В нынешнем сезоне 23-летний форвард провёл 10 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Игнатьева в € 2 млн.