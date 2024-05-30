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Бенхамин Гарре рассказал, как его семья живёт в России

Бенхамин Гарре рассказал, как его семья живёт в России
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Аргентинский вингер самарских «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре рассказал, как его семья живёт в России. По словам футболиста, его семье хорошо в новой стране — жена и дочь счастливы. Также Гарре признался, что чувствует себя в России как дома.

— Как поменялась твоя жизнь за время в России?
— Я живу тут уже полтора года. Сейчас чувствую себя здесь как дома. Важно, что семье здесь тоже хорошо. Моя жена и дочь счастливы. Дочь ходит в садик, у неё есть друзья, она учит английский в два с половиной года. Также понимает и русский. Это самое важное. Сложно наслаждаться футболом, если твоей семье плохо. Но у нас всё хорошо, — сказал Бенхамин Гарре в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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