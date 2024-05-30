Терёхин: Дзюба найдёт клуб после «Локомотива» и поиграет — Артём человек ещё молодой

Бывший нападающий «Динамо» Олег Терёхин высказался о покинувшем «Локомотив» форварде Артёме Дзюбе.

«Было понятно, что клуб не будет продлевать контракт с Дзюбой, а будет искать других футболистов. Но Артём всё равно молодец, помог «Локомотиву». Думаю, что Дзюба найдёт клуб и поиграет. Он ещё молодой человек. Не удивлюсь, если поедет играть к Слуцкому в Китай. Ему ещё играть и играть», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, об уходе Дзюбы «Локомотив» объявил накануне, 29 мая. В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе «Локо» Артём провёл 39 матчей, забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Помимо этого, он обновил личный рекорд лучшего бомбардира в истории чемпионатов России, достигнув отметки в 160 голов.