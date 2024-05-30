Корнеев — о финале Лиги конференций: «Фиорентина» была близка к победе

Бывший российский футболист Игорь Корнеев высказался по итогам финала Лиги конференций сезона-2023/2024, в котором встречались «Олимпиакос» и «Фиорентина» (1:0).

«Финал понравился. Было много борьбы, какого‑то феерического футбола не было. «Фиорентина» была близка к победе, но есть Эль‑Кааби», — заявил Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, финал Лиги конференций состоялся накануне, 29 мая. Встреча между «Олимпиакосом» и «Фиорентиной» проходила на стадионе «ОПАП Арена» (Афины, Греция). В качестве главного арбитра матча выступил Артур Суареш Диаш из Португалии. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Матч завершился победой «Олимпиакоса» со счётом 0:0 (1:0 д. вр.). Греческая команда стала победителем Лиги конференций сезона-2023/2024.