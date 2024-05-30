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Осинькин: лучший футболист сезона — Глушенков, с ним конкурирует только Тюкавин

Осинькин: лучший футболист сезона — Глушенков, с ним конкурирует только Тюкавин
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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, что считает лучшим футболистом Российской Премьер-Лиги нападающего московского «Локомотива» Максима Глушенкова.

«Лучший футболист — Глушенков. С ним конкурирует только Тюкавин, он завершитель, провёл сильный сезон, это один из героев концовки чемпионата. Но Глушенков может забить, отдать, сыграть более креативно. Его навыки в этом году проявились очень хорошо», — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 24-летний Максим Глушенков провёл 29 матчей, в которых забил семь мячей и оформил 16 голевых передач. На счету 21-летнего Константина Тюкавина 15 голов и девять результативных передач в 30 матчах.

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