Осинькин: лучший футболист сезона — Глушенков, с ним конкурирует только Тюкавин

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, что считает лучшим футболистом Российской Премьер-Лиги нападающего московского «Локомотива» Максима Глушенкова.

«Лучший футболист — Глушенков. С ним конкурирует только Тюкавин, он завершитель, провёл сильный сезон, это один из героев концовки чемпионата. Но Глушенков может забить, отдать, сыграть более креативно. Его навыки в этом году проявились очень хорошо», — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 24-летний Максим Глушенков провёл 29 матчей, в которых забил семь мячей и оформил 16 голевых передач. На счету 21-летнего Константина Тюкавина 15 голов и девять результативных передач в 30 матчах.