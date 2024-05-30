Бенхамин Гарре объяснил, почему аргентинцы пьют мате

Аргентинский вингер «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре высказался о своей национальной традиции — употреблении напитка мате. По его словам, эта традиция делает из аргентинского народа одну большую семью.

— Любимый вопрос: почему аргентинцы пьют мате?

— Это связано с нашими традициями. Мате — то, что объединяет нас. Это хорошая возможность провести с кем-то время. Некоторые, кто не пробовал напиток, не понимают, зачем мы постоянно его пьём. Но это просто как выпить чашку чая. Дома я пью чай, в Англии тоже его пил. В других странах могу выпить кофе. Но мате всегда с нами, когда мы болтаем или куда-то едем. Это объединяет аргентинцев в семью, — сказал Гарре в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.