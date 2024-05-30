Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Боруссии» Ватцке рассказал, почему дортмундцы продают лучших игроков

Гендиректор «Боруссии» Ватцке рассказал, почему дортмундцы продают лучших игроков
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке ответил на вопрос, почему дортмундский клуб постоянно продаёт своих лучших футболистов.

«Это не было нашим желанием. Не было такого, что мы кого-то приглашали за нашими игроками. Случалось так, что кто-то проявлял интерес, а мы ничего не могли этому противопоставить. Мы не хотели расставаться ни с Левандовским, ни с Гётце, ни с Холандом, ни с Беллингемом.

С другой стороны, продажа этих игроков является прямым следствием той работы, которую мы проделали в клубе. Как и во многих других случаях, решение проблемы упирается в деньги. Если мы хотим сохранить игроков такого уровня, нам пришлось бы платить им в четыре раза больше того, что они у нас получали. Отсюда и продажи», — приводит слова Ватцке испанское онлайн-издание AS.

Материалы по теме
Генеральный директор «Боруссии» Ватцке сравнил дортмундский клуб с «Реалом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android