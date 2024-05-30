Гендиректор «Боруссии» Ватцке рассказал, почему дортмундцы продают лучших игроков

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке ответил на вопрос, почему дортмундский клуб постоянно продаёт своих лучших футболистов.

«Это не было нашим желанием. Не было такого, что мы кого-то приглашали за нашими игроками. Случалось так, что кто-то проявлял интерес, а мы ничего не могли этому противопоставить. Мы не хотели расставаться ни с Левандовским, ни с Гётце, ни с Холандом, ни с Беллингемом.

С другой стороны, продажа этих игроков является прямым следствием той работы, которую мы проделали в клубе. Как и во многих других случаях, решение проблемы упирается в деньги. Если мы хотим сохранить игроков такого уровня, нам пришлось бы платить им в четыре раза больше того, что они у нас получали. Отсюда и продажи», — приводит слова Ватцке испанское онлайн-издание AS.