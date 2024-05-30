Александр Шикунов: в «Урале» сильно опоздали с увольнением Гончаренко

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал увольнение тренера Виктора Гончаренко из «Урала».

«В «Урале» очень сильно опоздали с увольнением Гончаренко. Команде будет очень сложно отыграть два мяча у «Акрона» на искусственном поле. Можно сказать, что «Урал» с любым тренером вылетел бы в Первую лигу, хотя состав совсем не для вылета или стыковых матчей.

В команде на каком-то этапе что-то произошло, и «Урал» попал в очень долгую яму. Григорий Иванов обычно быстро реагирует на такие моменты. Он в этом отношении очень грамотный, быстро прекращает, если что-то не так. А здесь была длительная пауза, он долго терпел эту ситуацию», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.