Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Шикунов: в «Урале» сильно опоздали с увольнением Гончаренко

Александр Шикунов: в «Урале» сильно опоздали с увольнением Гончаренко
Комментарии

Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал увольнение тренера Виктора Гончаренко из «Урала».

«В «Урале» очень сильно опоздали с увольнением Гончаренко. Команде будет очень сложно отыграть два мяча у «Акрона» на искусственном поле. Можно сказать, что «Урал» с любым тренером вылетел бы в Первую лигу, хотя состав совсем не для вылета или стыковых матчей.

В команде на каком-то этапе что-то произошло, и «Урал» попал в очень долгую яму. Григорий Иванов обычно быстро реагирует на такие моменты. Он в этом отношении очень грамотный, быстро прекращает, если что-то не так. А здесь была длительная пауза, он долго терпел эту ситуацию», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Ташуев: если после стыков позвонят из «Урала», то, естественно, рассмотрю предложение
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android