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Кейруш раскритиковал Это′О, который сравнил полуфинал КАН Камерун — Египет с войной

Кейруш раскритиковал Это′О, который сравнил полуфинал КАН Камерун — Египет с войной
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Главный тренер сборной Египта Карлуш Кейруш прокомментировал слова бывшего футболиста и президента Федерации футбола Камеруна Самуэля Это′О в преддверии полуфинала Кубка африканских наций между командами.

Ранее Это′О сказал: «Готовьтесь, потому что будет война! Это война, ребята! Вот как мы должны подходить к этой игре! Война! Вы не можете упустить эту возможность».

«Это очень плохое послание народу Камеруна. Он забыл, что камерунцы погибли на стадионе несколько дней назад, поэтому объявление войны показывает, что он ничему не научился за время, которое провёл в профессиональном футболе.

Это очень неудачный комментарий, ведь футбол – это не война. Это праздник, радость и счастье. На войну мы ответим футболом», – цитирует Кейруша ESPN.

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